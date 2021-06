Foire aux livres bibliothèque Municipale, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Tôtes.

Foire aux livres

bibliothèque Municipale, le samedi 3 juillet à 10:00

« Partir en lire » se prépare à la bibliothèque de Tôtes… « Mer et merveilles » sera le thème de cette année. – Mercredi 30 juin de 15h à 16h: Lectures Kamishibai – Samedi 3 juillet de 10h à 16h: Foire aux livres (au profit de et avec l’asso « Des livres et vous »), espace « détente-plage » au jardin avec les activités peinture de Justine et les lectures de Colette, les bonnes saucisses frites/merguez du Comité de fêtes de Tôtes, les « merveilles sucrées » des Bénévoles de la biblio et de l’association « Des livres et vous » et enfin « un intermède musical surprise » sur le temps du midi pour le plaisir de vos oreilles…La permanence de la bibliothèque sera bien ouverte de 10h à12h, vous pourrez néanmoins visiter la bibliothèque et vous inscrire, avec grand plaisir tout au long de cette journée… Sachez qu’en cas de pluie, nous pourrons vous accueillir à l’abri. La foire aux livres se fera en intérieur à la bibliothèque. NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX?! A très vite…

entrée libre

Foire aux livres, espace détente, restauration sur place, intermède musical dans le cadre de partir en livre

bibliothèque Municipale 11 rue du general leclerc 76890 tôtes Tôtes Seine-Maritime



