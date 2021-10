Allègre Allègre Allègre, Haute-Loire foire aux livres Allègre Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Haute-Loire

foire aux livres Allègre, 31 octobre 2021, Allègre. foire aux livres 2021-10-31 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-31 18:00:00 18:00:00 La coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire

Allègre Haute-Loire Allègre OPÉRATION ADOPT’UN LIVRE !

Foire aux livres organisée par les bénévoles de la Médiathèque Germaine Tillion.

Les bibliothécaires ont désherbé leurs rayons et vous proposent de donner une deuxième vie aux livres.



Venez , le prix est libre ! mediatheque.allegre@gmail.com +33 4 71 00 53 58 dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Allègre, Haute-Loire Autres Lieu Allègre Adresse La coccinelle 8 Rue Notre Dame de l'Oratoire Ville Allègre lieuville 45.20088#3.71226