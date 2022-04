Foire aux livres Ainay-le-Château Ainay-le-Château Catégories d’évènement: Ainay-le-Château

Foire aux livres Ainay-le-Château, 14 juillet 2022, Ainay-le-Château. Foire aux livres Rue des Fossés Bibliothèque Ainay-le-Château

2022-07-14 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-14 18:00:00 18:00:00 Rue des Fossés Bibliothèque

Ainay-le-Château Allier Ainay-le-Château Déstockage et désherbage de la bibliothèque, vente au poids.

Le 14 juillet rue des Fossés, dans la cour de la bibliothèque

De 9h00 à 18h00 (Gratuit) mediatheque.ainay@wanadoo.fr Rue des Fossés Bibliothèque Ainay-le-Château

