Foire aux Livres à Saint-Julien-de-Lampon Saint-Julien-de-Lampon, 25 juin 2022, Saint-Julien-de-Lampon.

Foire aux Livres à Saint-Julien-de-Lampon

Terrain de tennis derrière la mairie Saint-Julien-de-Lampon Dordogne

2022-06-25 – 2022-06-26

Saint-Julien-de-Lampon

Dordogne

Saint-Julien-de-Lampon

Retrouvez pour la 3ème édition la Foire aux Livres de Saint-Julien-de-Lampon !

Au programme : animations pour tous, jeux d’écriture, dictée (samedi 16h), concours de dessin de rue et tombola (pariez sur le poids de livres vendus).

Cet évènement est organisé par l’association « Les Bagouz’ à Manon » qui regroupe une vingtaine de bénévoles ayant pour principal objectif de promouvoir, soutenir et financer la recherche en cancérologie pédiatrique ainsi que sensibiliser un maximum de personnes à cette cause grâce aux adhésions, au bénévolat, aux dons mensuels ou spontanés, à l’organisation d’événements…

Une belle équipe motivée, dynamique, active, et ayant à cœur de mener au mieux le projet de l’association !

Retrouvez pour la 3ème édition la Foire aux Livres de Saint-Julien-de-Lampon !

Au programme : animations pour tous, jeux d’écriture, dictée (samedi 16h), concours de dessin de rue et tombola (pariez sur le poids de livres vendus).

Retrouvez pour la 3ème édition la Foire aux Livres de Saint-Julien-de-Lampon !

Au programme : animations pour tous, jeux d’écriture, dictée (samedi 16h), concours de dessin de rue et tombola (pariez sur le poids de livres vendus).

Cet évènement est organisé par l’association « Les Bagouz’ à Manon » qui regroupe une vingtaine de bénévoles ayant pour principal objectif de promouvoir, soutenir et financer la recherche en cancérologie pédiatrique ainsi que sensibiliser un maximum de personnes à cette cause grâce aux adhésions, au bénévolat, aux dons mensuels ou spontanés, à l’organisation d’événements…

Une belle équipe motivée, dynamique, active, et ayant à cœur de mener au mieux le projet de l’association !

Mairie St Julien de Lampon

Saint-Julien-de-Lampon

dernière mise à jour : 2022-06-14 par