Salle polyvalente de Montbrun-Lauragais, le samedi 11 juin à 09:30

Pour la 16e édition de sa Foire aux Livres et disques d’occasion, Le Lecteur du Val (association de bibliothèques du Lauragais) s’installe cette année encore à **Montbrun-Lauragais, le samedi 11 juin, à la salle polyvalente**. L’**ouverture au public sera assurée de 9 h 30 à 17 h 30**, les exposants étant invités à s’installer à partir de 8 h 30. Bien sûr, l’organisation se conformera aux conditions sanitaires en vigueur à la datede l’événement. L’objectif de l’association est de faire sortir le livre des bibliothèques à l’occasion d’un marché aux livres d’occasion. Les bibliothèques qui le souhaitent y tiendront leur propre stand et les vendeurs amateurs de **livres en tous genres**, ainsi que d’autres supports habituellement disponibles dans les médiathèques (**revues, cd-audio, vinyles, DVD**) sont également invités à y participer. Des animations seront aussi proposées tout au long de la journée : exposition d’art postal, remises de prix, etc… ainsi que buvette et restauration indépendante. Les inscriptions sont à prendre au plus tôt, le nombre de places étant limité par les règles de distanciation (prix des stands : 8 € la table de 1,80 m).

