Foire aux livres

Foire aux livres, 19 juin 2022, . Foire aux livres

2022-06-19 – 2022-06-19 les amis de Carennac organisent une foire aux livres dans le parc du château des Doyens., en parallèle du vide-greniers des habitants. Petite restauration sur place. amisdecarennac@sfr.fr © dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville