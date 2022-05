Foire aux livres

Foire aux livres, 28 mai 2022, . Foire aux livres

2022-05-28 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-28 18:00:00 18:00:00 Foire aux livres d’occasions…

bouquins, BD, romans…livres en tous genres…

5.00 € la table de 1,50 m. inscriptions et renseignements 02.33.43.61.03 – 06.26.18.37.14 Foire aux livres d’occasions…

bouquins, BD, romans…livres en tous genres…

5.00 € la table de 1,50 m. inscriptions et renseignements 02.33.43.61.03 – 06.26.18.37.14 +33 2 33 43 61 03 Foire aux livres d’occasions…

bouquins, BD, romans…livres en tous genres…

5.00 € la table de 1,50 m. inscriptions et renseignements 02.33.43.61.03 – 06.26.18.37.14 dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville