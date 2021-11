Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Landes, Mont-de-Marsan Foire aux jouets/Vente de sapins Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Mont-de-Marsan

Foire aux jouets/Vente de sapins Mont-de-Marsan, 5 décembre 2021, Mont-de-Marsan. Foire aux jouets/Vente de sapins Hall des sports 115 route de Goos Mont-de-Marsan

2021-12-05 – 2021-12-05 Hall des sports 115 route de Goos

Mont-de-Marsan Landes Mont-de-Marsan EUR 0 0 Brocante enfantine ( Jouets, Jeux, Livres, puériculture…)

Tarif: 5€ le m pour les exposants

réservation uniquement sur apehinx@gmail.com

Vente de sapins sur place

Pass sanitaire obligatoire pour exposants et visiteurs

Détails Catégories d’évènement: Landes, Mont-de-Marsan Autres Lieu Mont-de-Marsan Adresse Hall des sports 115 route de Goos Ville Mont-de-Marsan lieuville Hall des sports 115 route de Goos Mont-de-Marsan