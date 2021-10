Les Grandes-Ventes Les Grandes-Ventes Les Grandes-Ventes, Seine-Maritime Foire aux jouets et puériculture Les Grandes-Ventes Les Grandes-Ventes Catégories d’évènement: Les Grandes-Ventes

Seine-Maritime

Foire aux jouets et puériculture Les Grandes-Ventes, 14 novembre 2021, Les Grandes-Ventes. Foire aux jouets et puériculture Les Grandes-Ventes

2021-11-14 08:00:00 08:00:00 – 2021-11-14 17:00:00 17:00:00

Les Grandes-Ventes Seine-Maritime Les Grandes-Ventes Seine-Maritime Rdv à la Salle Paul Godefroy.

Restauration et buvette sur place. Rdv à la Salle Paul Godefroy.

Restauration et buvette sur place. +33 2 35 85 86 61 Rdv à la Salle Paul Godefroy.

Restauration et buvette sur place. Les Grandes-Ventes

dernière mise à jour : 2021-10-21 par Office de Tourisme Bray Eawy Comité Régional de Tourisme de NormandieComité Régional de Tourisme de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Les Grandes-Ventes, Seine-Maritime Autres Lieu Les Grandes-Ventes Adresse Ville Les Grandes-Ventes lieuville Les Grandes-Ventes