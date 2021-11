Armentières Salle Carnot Armentières, Nord Foire aux huitres du Rotary Armentières Val de Lys Salle Carnot Armentières Catégories d’évènement: Armentières

du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à Salle Carnot

pass sanitaire obligatoire

entrée libre

La célèbre foire aux huitres du Rotary revient, toujours à la salle Carnot, … Huîtres, saumon, soupe de poissons, bonne huleur et service excellent seront au rendez-vous ! Salle Carnot rue Sadi Carnot, Armentières Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T23:00:00;2021-12-05T09:00:00 2021-12-05T15:00:00

