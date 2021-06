Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne, Calvados Foire aux greniers Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne

Blainville-sur-Orne Calvados Venez dénicher de bonnes affaires à la foire aux greniers organisée par l’association « les loisirs nautiques ». Vous trouverez de quoi vous restaurer sur place.

Les inscriptions auront lieu dans la cour du château Fleury (2 rue du Général de Gaulle) :

– le mardi 15 juin de 9H à 12H

– le jeudi 17 juin de 13H30 à 17H30

– le mardi 22 juin de 15H à 19H

– le samedi 26 juin de 9H à 12H

Inscriptions obligatoires.

