La foire aux greffons d’Arborépom aura lieu **le samedi 26 mars de 10h à 12h30 et de 14h00 à 17h00, place de la mairie à Arzano.** Exceptionnellement l’association a retardée son évènement pour participer à la journée sans pesticides de la commune d’Arzano. **- Distribution de greffons de variétés de pommes et de poires anciennes.** **- Vente de porte-greffe moyenne et grande vigueur: M 26, M 106, M 111 et Bittenfelder pour les pommiers, Kirchensaller pour les poiriers.** **- Prise de commande de plants greffés qui seront distribués la première quinzaine d’avril.** **- Démonstration de greffage.** **- Conseils.** Vous pouvez nous joindre: [contact@arborepom.org](mailto:contact@arborepom.org) Greffons et porte-greffe Place de la mairie,Arzano 29300 Arzano Arzano Finistère

