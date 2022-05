Foire aux fromages Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus Catégories d’évènement: 64470

Tardets-Sorholus

Foire aux fromages Tardets-Sorholus, 18 août 2022, Tardets-Sorholus. Foire aux fromages Tardets-Sorholus

2022-08-18 – 2022-08-18

Tardets-Sorholus 64470 A partir de 9h

– exposition, dégustation, vente de fromage

– démonstration de réparation de chistera

– chants et danses souletines

– parties de pelote

– repas typiques… Tardets-Sorholus

