Durmenach Haut-Rhin Durmenach Créée en 1964, de son nom d’origine “Heimart”, elle est l’ancêtre des marchés-foires dominicales d’Alsace.

Créée en 1964, de son nom d'origine "Heimart", elle est l'ancêtre des marchés-foires dominicales d'Alsace.

Toute la journée dans les rues du centre du village Artisanat, commerce, gastronomie et convivialité

Durmenach

