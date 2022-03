Foire aux Fleurs & plants de légumes bio Chauffailles, 19 avril 2022, Chauffailles.

Foire aux Fleurs & plants de légumes bio Chauffailles

2022-04-19 – 2022-06-11

Chauffailles Saône-et-Loire

EUR Comme chaque année, l’arrivée des beaux jours marque le lancement des portes ouvertes de l’ESAT Oasis à Chauffailles.

Ce rendez-vous fleuri permet à l’équipe d’horticulteurs.trices et à leurs moniteurs.trices de vous présenter leur travail. Cette année encore une grande diversité de plantes vous sera proposée à la vente !

Vous pourrez ainsi trouver des plantes à massif, une grande variété de vivaces, des suspensions colorées et un large choix de légumes Bio à repiquer des plus courants aux plus insolites (variétés anciennes, plantes aromatiques, etc.)

– Large choix de plants

– Collection de vivaces

– Plantes à massifs

– Fruits rouges

– Nombreuses nouveautés 2022

– Conseils de nos vendeurs

cst@cvgs71.org +33 3 85 84 68 95

Comme chaque année, l’arrivée des beaux jours marque le lancement des portes ouvertes de l’ESAT Oasis à Chauffailles.

Ce rendez-vous fleuri permet à l’équipe d’horticulteurs.trices et à leurs moniteurs.trices de vous présenter leur travail. Cette année encore une grande diversité de plantes vous sera proposée à la vente !

Vous pourrez ainsi trouver des plantes à massif, une grande variété de vivaces, des suspensions colorées et un large choix de légumes Bio à repiquer des plus courants aux plus insolites (variétés anciennes, plantes aromatiques, etc.)

– Large choix de plants

– Collection de vivaces

– Plantes à massifs

– Fruits rouges

– Nombreuses nouveautés 2022

– Conseils de nos vendeurs

Chauffailles

dernière mise à jour : 2022-03-11 par