Foire aux Fleurs, Nature et à l’Artisanat d’art de Monségur Monségur, 8 mai 2022, Monségur.

Foire aux Fleurs, Nature et à l’Artisanat d’art de Monségur Place Robert Darniche Halle Monségur

2022-05-08 08:30:00 – 2022-05-08 17:30:00 Place Robert Darniche Halle

Monségur Gironde Monségur

4 EUR Enfin ! La Foire aux fleurs et son succès jamais démenti est faite pour vous !

Vous y retrouverez des exposants de fleurs pour embellir votre Jardin, des artisans d’art, des producteurs locaux, vignerons, fromagers, apiculteurs mais aussi des animations tout au long de la journée avec les associations Monséguraises notamment Passerelle et ses ateliers créatifs.

Lou Beret’ Nous honorera aussi de sa présence avec son Anima’Vigne.

Pour les gourmands, profitez de la petite restauration sur place et retrouvez les restaurateurs pour vous régaler et vous rendre cette journée encore plus agréable.

Du plaisir pour les sens et l’été qui s’annonce rendront cette journée parfaite pour déambuler et découvrir Monségur et ses acteurs locaux.

Enfin ! La Foire aux fleurs et son succès jamais démenti est faite pour vous !

Vous y retrouverez des exposants de fleurs pour embellir votre Jardin, des artisans d’art, des producteurs locaux, vignerons, fromagers, apiculteurs mais aussi des animations tout au long de la journée avec les associations Monséguraises notamment Passerelle et ses ateliers créatifs.

Lou Beret’ Nous honorera aussi de sa présence avec son Anima’Vigne.

Pour les gourmands, profitez de la petite restauration sur place et retrouvez les restaurateurs pour vous régaler et vous rendre cette journée encore plus agréable.

Du plaisir pour les sens et l’été qui s’annonce rendront cette journée parfaite pour déambuler et découvrir Monségur et ses acteurs locaux.

Enfin ! La Foire aux fleurs et son succès jamais démenti est faite pour vous !

Vous y retrouverez des exposants de fleurs pour embellir votre Jardin, des artisans d’art, des producteurs locaux, vignerons, fromagers, apiculteurs mais aussi des animations tout au long de la journée avec les associations Monséguraises notamment Passerelle et ses ateliers créatifs.

Lou Beret’ Nous honorera aussi de sa présence avec son Anima’Vigne.

Pour les gourmands, profitez de la petite restauration sur place et retrouvez les restaurateurs pour vous régaler et vous rendre cette journée encore plus agréable.

Du plaisir pour les sens et l’été qui s’annonce rendront cette journée parfaite pour déambuler et découvrir Monségur et ses acteurs locaux.

Tourisme en Monségurais

Place Robert Darniche Halle Monségur

dernière mise à jour : 2022-04-27 par