Foire aux fleurs Monpazier, 15 mai 2022, Monpazier.

Foire aux fleurs Monpazier

2022-05-15 – 2022-05-15

Monpazier Dordogne Monpazier

C’est le printemps, c’est le moment de planter. A partir de 9h00 et jusqu’à 18h00, de nombreux professionnels seront présents sur la magnifique place de Monpazier. Ils vous proposeront des plants, des fleurs, des arbustes et des rosiers pour agrémenter votre jardin et décorer votre maison. Entrée gratuite. Profitez également de cette belle journée pour faire Terra aventura et partir à la conquête de Zéchopp !

+33 6 78 04 82 46

Office de tourisme des Bastides Dordogne-Périgord

Monpazier

