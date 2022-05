Foire aux fleurs Lanhouarneau Lanhouarneau Catégories d’évènement: Finistère

Lanhouarneau Finistère Lanhouarneau Nombreux choix de petites fleurs d’été, terre de bruyères, vivaces, rosiers, hortensias, plants de légumes.

Organisée chez Odile et Michel Péron (maison située en face de la déchèterie). Les bénéfices de cette action contribueront au financement des activités de l’école Sainte Thérèse de Lanhouarneau. N’oubliez pas les gestes barrière en vigueur. +33 6 84 75 72 56 Nombreux choix de petites fleurs d’été, terre de bruyères, vivaces, rosiers, hortensias, plants de légumes.

