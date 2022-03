Foire aux fleurs et aux miels place abel surchamp Libourne

place abel surchamp, le samedi 23 avril à 09:00

* Toute la journée, 1000 m2 d’expo-vente en centre-ville * Flower drive gratuit sur place pour récupérer vos achats * Visite des serres municipales boulevard Garderose

Entrée libre

2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T18:00:00

