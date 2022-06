Foire aux entrecôtes à l’échalote Saint-Genouph Saint-Genouph Catégories d’évènement: 37510

Foire aux entrecôtes à l'échalote
Saint-Genouph
2022-06-25

La foire à l'entrecôte à l'échalote se déroule le dernier week-end de juin. Le samedi soir, venez profiter d'un repas animée par un bal champêtre, des attractions foraines et du feu de la Saint-Jean. Le dimanche, place au vide-greniers, grillades et animations, puis à la tombée de la nuit, la retraite aux flambeaux suivie d'un feu d'artifice.

https://foireauxentrecotes.jimdofree.com/

