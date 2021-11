Monpazier Monpazier 24540, Monpazier Foire aux disques et bandes-dessinées Monpazier Monpazier Catégories d’évènement: 24540

Foire aux disques et bandes-dessinées
Monpazier, 26 juin 2022

A Monpazier, de 9h à 18h, venez profiter de la cinquième foire aux disques, bandes dessinées, livres anciens. Venez chercher, trouver, disques vinyles, CD, DVD, Bandes Dessinées, livres anciens, neufs, occasions, rares, collectors ,etc… L'événement est situé sous la halle et les cornières de la place principale en plein air mais protégé des intempéries et des rayons du soleil. Un agréable moment de détente vous attend !

+33 5 53 22 68 59

Office de tourisme des Bastides Dordogne-Périgord

