Sées Orne, Sées Foire aux Dindes et aux produits régionaux

Sées

Foire aux Dindes et aux produits régionaux Sées, 11 décembre 2021, Sées. Foire aux Dindes et aux produits régionaux Sées

2021-12-11 08:00:00 08:00:00 – 2021-12-11 12:00:00 12:00:00

Sées Orne La Foire aux Dindes et aux produits régionaux se déroulera le samedi 11 Décembre de 8h à 12h sur la Place de la 2ème DB.

Le midi, ce sera également le retour de la traditionnelle Dinde au Pot, servie dans le foyer municipal à 11h30 (réservation obligatoire au 06 77 43 18 75)

dernière mise à jour : 2021-11-19

