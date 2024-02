Foire aux côtelettes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur, vendredi 27 septembre 2024.

Cette fête incontournable au Pays Toy trouve ses origines dans une tradition locale datant de plusieurs siècles, quand les bergers regagnaient la vallée avec leurs troupeaux.

Aujourd’hui, la foire aux côtelettes perpétue cette tradition en rendant hommage au métier d’éleveur et sous forme festive avec des animations dans les restaurants, sous le mythique chapiteau et à travers le village. La Saint Michel en pays Toy, c’est un tintamarre de cloches, de fanfares, de bandas, de chants, c’est l’odeur des grillades, des démonstrations, des concours et des traditions, c’est l’authenticité et le goût du pays Toy. L’occasion de goûter au délicieux mouton AOP Barèges-Gavarnie, fleuron de notre élevage montagnard et témoin d’une culture du pastoralisme tellement vivante et toujours plus ancrée.

Un village gourmand Se restaurer, se rencontrer …

Restaurateurs, associations et producteurs locaux vous proposent leurs déclinaisons de mouton pour partager un moment de convivialité. La côtelette AOP est à l’honneur. Spécialité locale, en circuit court, voire très court !

Pour le Chapiteau, lieu pour manger et prendre le temps de s’attabler, le vendredi dès 19 h, venez profiter d’un repas concocté par les associations AOP et APE. Le samedi et le dimanche, grillades géantes par les associations Foot en Pays Toy et Le ski Toy, n’oubliez pas vos côtelettes !

LUZ-SAINT-SAUVEUR Dans le village

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie ot@luz.org

