Foire aux Côtelettes Luz-Saint-Sauveur, 23 septembre 2022, Luz-Saint-Sauveur.

Foire aux Côtelettes LUZ-SAINT-SAUVEUR Dans le village Luz-Saint-Sauveur

2022-09-23 – 2022-09-25 LUZ-SAINT-SAUVEUR Dans le village

Luz-Saint-Sauveur 65120

A la Saint Mich’, c’est le mouton qui est à l’honneur !

Cette fête incontournable est l’occasion de se retrouver autour de l’activité agricole du Pays Toy et des savoir-faire locaux.

Sous le mythique chapiteau ou bien dans les restaurants du village, nous vous proposons de découvrir l’authenticité de la viande ovine de la vallée reconnu par son AOP.

En bref, la Foire aux côtelettes c’est 3 jours de fête et surtout, un moment de convivialité unique pour fêter la tradition des bergers d’autrefois qui vendaient leur viande ovine en redescendant au village à la fin de l’été.

Programme en cours d’élaboration :

Vendredi 23

Cérémonie d’ouverture officielle, lancer de béret.

Batucada dans les rues du village.

Animation en suivant sous le chapiteau.

Samedi 24

Le matin :

Course de vélo sur route organisée par le Cyclo-toy.

Présentation des races ovines des vallées, concours de mouton, démonstration de chiens de bergers, démonstration de tonte de mouton, remise des prix du concours agricole.

Toute la journée :

Marché des producteurs locaux et régionaux.

Grillades géantes de mouton sous le chapiteau et repas dans les restaurants du village.

Animations musicales et buvettes : fanfares, batucada, bandas et concerts.

Ferme pédagogique de Fabas installée dans le parc Massoure.

Exposition de sonnailles : objets emblématiques de la culture pyrénéenne et de ses sons.

Bigourd’ânes : course d’ânes dans les rues du village.

En soirée : Concert LA FRENCH TEUF (variété pop rock festif Interactif pas comme les autres).

Dimanche 25

Le matin : Batucada.

A midi : Grillades géantes de mouton sous le chapiteau animées par Patricia Armary et repas dans les restaurants du village.

Côtelettes à acheter chez les bouchers avant de se rendre sous le chapiteau.

ot@luz.org +33 5 62 92 30 30 http://www.luz.org/

LUZ-SAINT-SAUVEUR Dans le village Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-05-24 par