2022-04-10 08:30:00 – 2022-04-10 18:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Participez à la 36ème foire aux collections de Nogent-le- Rotrou ! Au programme : timbres, cartes postales, monnaies, vieux papiers, capsules, disques et autres collections. Repas chauds et sandwichs disponibles sur place.

