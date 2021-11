Saint-Julien Saint-Julien Rhône, Saint-Julien Foire aux Chocolats Saint-Julien Saint-Julien Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Julien

Foire aux Chocolats Saint-Julien, 4 décembre 2021, Saint-Julien. Foire aux Chocolats Salle des fêtes Le Bourg Saint-Julien

2021-12-04 – 2021-12-04 Salle des fêtes Le Bourg

Saint-Julien Rhône Saint-Julien Le Comité des Fêtes vous invite à sa 26ème foire aux chocolats. guillarme.christian@orange.fr +33 4 74 67 52 06 Salle des fêtes Le Bourg Saint-Julien

dernière mise à jour : 2021-11-06 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Julien Autres Lieu Saint-Julien Adresse Salle des fêtes Le Bourg Ville Saint-Julien lieuville Salle des fêtes Le Bourg Saint-Julien