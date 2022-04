Foire aux chieuves centre bourg Pierrefitte-es-bois Catégorie d’évènement: Pierrefitte-es-bois

Venez participer à la traditionnelle foire aux chieuves (chèvres) et aux carcalaudes (escargots) dans le village berrichon de Pierrefitte-ès-Bois le 1er mai. Le syndicat d’initiative organise l’événement. Au programme : expositions de chèvres et chevrettes avec concours ; exposition de matériels agricoles ; vente de végétaux, présence de d’exposants et d’artisans, produits du terroir. Dégustation d’escargots avec la Confrérie des Escargotiers, Restauration et buvette sur place. Fête foraine à l’ancien camping. Foire aux chieuves avec dégustation d’escargots et fête foraine, organisée par la municipalité. centre bourg Rue de la Mairie, Pierrefitte-es-bois Pierrefitte-es-bois

