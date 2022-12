Foire aux chevaux Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Foire aux chevaux - Fontvieille, 12 mars 2023, 08:00-17:00

Comme il est de tradition la foire aux chevaux de Fontvieille organisée par l'association des Cavaliers du moulin ouvre la saison de ce type manifestation en pays d'Arles. Brocante et Marché artisanal. Animations pour les enfants dans les arènes (châteaux gonflables- Entrée libre

Lieu: Cours Hyacinthe Bellon, Centre ville, Fontvieille
Contact: +33 7 67 20 41 71
Organisateur: Les Cavaliers du Moulin

