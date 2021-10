Bouesse Bouesse Bouesse, Indre Foire aux chevaux Bouesse Bouesse Catégories d’évènement: Bouesse

Indre

Foire aux chevaux 2021-10-16

Bouesse Indre Bouesse Tout au long de la journée, le comité de foire, propose des démonstrations de chasse à courre avec trompes de chasse, des promenades gratuites en calèche et des sculptures sur bois réalisées à la tronçonneuse. Repas campagnard et la célèbre tombola ainsi que des animations diverses. Grande foire aux chevaux lourds et de sport, ânes et poneys, et un marché campagnard vont se dérouler au centre bourg de Bouesse. +33 2 54 25 10 71 Tout au long de la journée, le comité de foire, propose des démonstrations de chasse à courre avec trompes de chasse, des promenades gratuites en calèche et des sculptures sur bois réalisées à la tronçonneuse. Repas campagnard et la célèbre tombola ainsi que des animations diverses. ©pixabay dernière mise à jour : 2021-03-16 par

