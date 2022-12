Foire aux chapons de Grignols Grignols, 18 décembre 2022, Grignols.

Foire aux chapons de Grignols

Allées Saint Michel Grignols Gironde

2022-12-18 – 2022-12-18

Grignols

Gironde

Grignols

Entre Bordeaux et Agen, Grignols est réputé pour ses chapons à la chair savoureuse, engraissés à l’ancienne. Une semaine avant les fêtes de Noël, rendez-vous sous la halle et sur la place du village pour en faire provision, ainsi que de bien d’autres bonnes choses !

La foire aux Chapons de Grignols est en effet un marché gourmand de Noël, chapons et autres volailles y côtoient produits locaux et régionaux. C’est une fête traditionnelle avec bénédiction des chapons, intronisations de personnalités dans la Confrérie du Chapon en présence des confréries amies et voisines, et bien sûr un repas en musique dont le plat principal est un chapon rôti !

Pour finir de vous mettre l’eau à la bouche, sachez que ces chapons (poulets castrés) doivent leur chair moelleuse à leur nourriture, en plus des céréales traditionnelles, du pain trempé dans du lait. Une technique bien maîtrisée puisque les métayers l’employaient déjà autrefois pour les volailles qu’ils offraient à la table des maîtres lors des grandes occasions.

La réputation des chapons de Grignols n’est plus à faire : engraissés à l’ancienne, c’est-à-dire au grain, au pain et au lait, ils donnent une chair particulièrement savoureuse. Une semaine avant les fêtes de Noël, rendez-vous sous la halle et sur la place du village pour en faire provision ! Les chapons et autres volailles côtoient les produits locaux et régionaux, ainsi qu’un marché de Noël proposant toutes idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Cette manifestation débute par la bénédiction du chapon célébrée dans l’église Notre Dame de Grignols en présence des confréries amies et voisines, suivie par l’intronisation des personnalités dans la confrérie du chapon.

Messe en musique et restauration nomade sont également au programme.

+33 5 56 25 59 58 Producteurs des Chapons des Deux Vallées

Mathieu Anglada – OT du Bazadais

Grignols

dernière mise à jour : 2022-11-23 par