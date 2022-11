Foire aux catalogues des boutiques des musées de Niort Agglo Niort, 25 novembre 2022, Niort.

Foire aux catalogues des boutiques des musées de Niort Agglo

26 avenue de Limoges Hall d’accueil du musée Bernard d’Agesci Niort Deux-Sèvres Hall d’accueil du musée Bernard d’Agesci 26 avenue de Limoges

2022-11-25 – 2022-12-04

Hall d’accueil du musée Bernard d’Agesci 26 avenue de Limoges

Niort

Deux-Sèvres

Découvrez les offres exceptionnelles et venez-vous faire plaisir à quelques jours des fêtes de Noël. Livres de référence, cartes postales, carnets à dessin, catalogues d’expositions, marque-pages, magnets,…. Pour tous les goûts et pour tous !

Dimanche 27 novembre de 14h à 17h : les auteurs des ouvrages vous attendent pour des rencontres et dédicaces.

Du 25/11 au 04/12, mardi, mercredi et vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 17h ; jeudi, de 10h à 17h ; samedi et dimanche, de 14h à 18h.

+33 5 49 78 72 00

Hall d’accueil du musée Bernard d’Agesci 26 avenue de Limoges Niort

