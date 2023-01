Foire aux brochettes Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

2023-04-22 08:00:00 – 2023-04-22 18:00:00

Nouans-les-Fontaines

Indre-et-Loire Nouans-les-Fontaines Dans le cadre de notre foire aux brochettes annuelle une brocante et vide-greniers.

