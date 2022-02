Foire aux boudins et aux saveurs locales Place Jean Jaurès Naintré Catégories d’évènement: Naintré

STANDS ET ANIMATIONS : Dimanche de 9h-19h, place Jean Jaurès La foire aux boudins et aux saveurs locales sera le traditionnel rendez-vous incontournable du mois de mars avec ses manèges et ses nombreux stands de commerçants locaux. Comme chaque année, certaines rues seront fermées à la circulation et des laisser-passer seront distribués aux riverains et visiteurs. Si vous souhaitez prêter mains fortes auprès de l’équipe organisatrice, n’hésitez pas à vous signaler en mairie. Fête forraine le samedi dès 15h. Mairie : 05 49 90 03 65 RANDONNÉES : 7h30, devant l’école Joliot Curie, cylos, marcheurs et vététistes sont attendus : 2 circuits route, 2 circuits marche et 3 circuits VTT. Inscription sur place au Vélo Club Naintréen : 06 42 15 36 41 [[mch.gouedard@gail.com](mailto:mch.gouedard@gail.com)](mailto:mch.gouedard@gail.com) Stands, animations et randonnées Place Jean Jaurès Avenue Jean Jaurès 86530 Naintré Naintré Vienne

