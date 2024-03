FOIRE AUX BIQUES DE BOURGNEUF-EN-MAUGES rue des acacias Mauges-sur-Loire, mercredi 1 mai 2024.

FOIRE AUX BIQUES DE BOURGNEUF-EN-MAUGES rue des acacias Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Le Comité des fêtes de Bourgneuf en Mauges organise sa 52ème foire aux biques.

Pour la 52ème foire aux biques, un gros programme vous attend à Bourgneuf-en-Mauges!

Concert dès le 30 avril au soir avec The Clarkiss de Chalonnes sur Loire et les Kangourous de Vendée. Suivi d’un feu d’artifice ( le 1er de l’année dans le Maine et Loire parait il) et DJ avant d’aller dormir!

Le 1er mai 4 parcours de randonnées. S’en suit de multiples activités: jeux en bois, quiz, tir à l’arc, fanfare…et grande nouveauté; des courses de cabris ! Vous pourrez parier sur ces jeunes chèvres et pourquoi pas, remporter un lot. Enfin, jeux olympique oblige, l’édition 2024 sera sous le nom de FOIRE OLYMBIQUE avec de nombreuses activités accessibles à tous ! Vous pourrez également découvrir les exposants présents.

Bar et restauration sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:30:00

fin : 2024-05-01

rue des acacias BOURGNEUF-EN-MAUGES

Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire cdfbem@gmail.com

L’événement FOIRE AUX BIQUES DE BOURGNEUF-EN-MAUGES Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2024-03-04 par eSPRIT Pays de la Loire