Le Thillot Vosges Le Thillot La mairie de Le Thillot, en partenariat avec l’association “Anim Thillot” et avec l’UCAT (Union des Commerçants et Artisans de Le Thillot), vous invite à sa traditionnelle foire aux beignets qui se déroulera dans les rues de la commune. Une quinzaine de stands animés seront tenus par les associations locales qui confectionneront et vendront une multitude de beignets de toutes sortes, salés, sucrés, petits, gros… De nombreuses animations sont prévues : Musicales avec le Marching Band d’Eloyes, le groupe de folklore portugais de St Etienne, Zumba, Carole, Country… Ludiques avec les Voiturettes en folie, les vélos de Dany, des jeux sur consoles… Culturelles avec de nombreux auteurs et éditeurs régionaux, une bourse aux livres et une exposition à la Médiathèque. Le matin de 9h30 à 11h, parade d’environ 80 Alpines du grand est. Des exposants divers, les commerces locaux ouverts, travail de chien de troupeau. Un vide grenier de 30 emplacements positionnés en différents endroits de La Foire. Une Tombola dont la prévente débutera le 1° Mai sera proposé par l’association Grain de folie au profit du Téléthon Entrée libre. michel.villaume88@gmail.com +33 6 78 95 09 37 Mairie du Thillot – Anim Thillot

