Foire aux Associations de Redon Redon, 5 septembre 2021, Redon.

Foire aux Associations de Redon 2021-09-05 10:00:00 – 2021-09-05 17:30:00 Avenue Joseph Ricordel Ille-et-Vilaine

Redon Ille-et-Vilaine Redon

L’OMCL et l’OMS de Redon organisent la Foire aux Associations de la Ville de Redon ! RDV toute la journée pour découvrir les bénévoles de plus de 100 associations sportives, culturelles, humanitaire et de loisirs. Inscription et information dans nos associations adhérentes pour tout les publics.

contact@oms-redon.fr +33 2 99 71 18 72 http://oms-redon.fr/

