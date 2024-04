Foire aux arts CAC Concarneau, samedi 4 mai 2024.

Foire aux arts CAC Concarneau Finistère

Exposition et vente d’œuvres originales réalisées par une cinquantaine d’artistes.

Les ateliers d’art de Concarneau sont heureux de vous proposer à nouveau leur traditionnelle Foire aux Arts qui accueillera des artistes de différents horizons et leur permettra d’exposer et vendre leurs œuvres originales (peinture, sculptures, poteries, photos, gravures, etc.).

Entrée gratuite pour le public. Buvette et dégustation de gâteaux sur place.

Samedi 4 mai de 12h à 18h et dimanche 5 mai de 10h à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05

CAC 10 boulevard Bougainville

Concarneau 29900 Finistère Bretagne

L’événement Foire aux arts Concarneau a été mis à jour le 2024-04-10 par OTC CCA