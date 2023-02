Foire aux arbres et aux végétaux Rue Rétimare, 11 mars 2023, Yvetot .

Foire aux arbres et aux végétaux

Champ de Foire Rue Rétimare Yvetot Seine-Maritime Rue Rétimare Champ de Foire

2023-03-11 10:00:00 – 2023-03-11 18:00:00

Rue Rétimare Champ de Foire

Yvetot

Seine-Maritime

Durant tout le week-end, rencontrez plus de 40 exposants (pépiniéristes, horticulteurs et bien d’autres) et obtenez des conseils et astuces pour vos plantations. Avec, comme à l’accoutumée, la présence de Gérard Farcy. L’occasion de préparer votre jardin pour les beaux jours !

Le samedi, participez à des ateliers culinaires, découvrez les vertus des plantes aromatiques et des mauvaises plantes, développez vos sens, faites vous-même et régalez-vous. Plusieurs créneaux sont proposés : 10h, 11h30, 15h et 16h30 (sur inscription au 02 32 70 59 23).

Restauration sur place.

mairie@yvetot.fr +33 2 32 70 44 70

Rue Rétimare Champ de Foire Yvetot

