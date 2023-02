Foire aux arbres et aux plantes à Rolleville Rolleville Rolleville Catégories d’Évènement: Rolleville

A l'approche du printemps, les jardiniers amateurs pensent déjà à embellir leurs espaces verts. C'est l'occasion, pour eux, d'aller visiter la 32ème foire aux arbres organisée par le comité des fêtes de Rolleville. Des pépiniéristes proposeront des arbres et arbustes à feuilles ou à fleurs, des arbres fruitiers, poiriers, pommiers, abricotiers, pêchers… Les rosiéristes présenteront un large choix de rosiers, buissons, sur tige ou grimpants, sans oublier les vendeurs de bulbes pour les dahlias, tulipes et jacinthes. Pour les fenêtres, les balcons ou les terrasses, on trouvera, entre autres, les traditionnels géraniums et pensées. Les légumes ne seront pas oubliés avec des plants de salades, d'échalotes et de pommes de terre. L'emplacement de cette foire permet également aux visiteurs de faire une jolie promenade puisqu'elle est organisée sur le site bucolique du Moulin, vestige des nombreux moulins à gains construits sur les bords de la Lézarde à partir du XVIème siècle. Buvette, café et crêpes sur place.

