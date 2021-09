Sandillon Centre ville Sandillon Foire aux Arbres Centre ville Sandillon Catégorie d’évènement: Sandillon

Foire aux Arbres Centre ville, 30 octobre 2021, Sandillon. Foire aux Arbres

du samedi 30 octobre au lundi 1 novembre à Centre ville

La foire aux arbres de Sandillon est un incontournable des sorties automnales du Loiret. Que ce soit pour glaner des conseils de jardinage, profiter des spectacles et concerts, ou si vous vous intéressez simplement aux arbres, ne prenez pas racine et foncez à Sandillon ! 70 exposants, restauration sur place et soirée spectacle.

Voir http://comitedesfetessandillon.e-monsite.com/agenda/foire-aux-arbres.html?fbclid=IwAR13qhowioKTL2gxUg-9DzE-zPTpxXNahq34IBe9e3UKUTridCw2R7MtkZ4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T09:00:00 2021-10-31T17:00:00;2021-11-01T09:00:00 2021-11-01T17:00:00

