Foire aux arbres Arcisses, dimanche 3 mars 2024.

Foire aux arbres Arcisses Eure-et-Loir

Organisée par l’association Festiv’Halle, en partenariat avec l’association des croqueurs de pommes, vous y trouverez tout ce qu’il faut pour votre jardin arbres, arbres fruitiers, petites plantes, fleurs…

Petite restauration sur place et quelques producteurs alimentaires locaux seront présents.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 08:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

1 Rue de la Cloche

Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

L’événement Foire aux arbres Arcisses a été mis à jour le 2024-02-15 par OT DU PERCHE