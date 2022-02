Foire aux arbres à Vire Normandie Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Foire aux arbres à Vire Normandie Vire Normandie, 26 février 2022, Vire Normandie. Foire aux arbres à Vire Normandie VIRE Place du Champ de Foire Vire Normandie

2022-02-26 09:00:00 09:00:00 – 2022-02-27 18:00:00 18:00:00 VIRE Place du Champ de Foire

Vire Normandie Calvados Vire Normandie 12ème édition de la foire aux arbres, pépiniéristes, paysagistes et horticulteurs présentent arbres fruitiers, plantes et fleurs. Ils seront présents pour ces 2 jours pour prodiguer leurs conseils. Port du masque obligatoire sur l’ensemble de la manifestation. 12ème édition de la foire aux arbres, pépiniéristes, paysagistes et horticulteurs présentent arbres fruitiers, plantes et fleurs. Ils seront présents pour ces 2 jours pour prodiguer leurs conseils. Port du masque obligatoire sur l’ensemble de la… +33 2 31 66 27 90 12ème édition de la foire aux arbres, pépiniéristes, paysagistes et horticulteurs présentent arbres fruitiers, plantes et fleurs. Ils seront présents pour ces 2 jours pour prodiguer leurs conseils. Port du masque obligatoire sur l’ensemble de la manifestation. VIRE Place du Champ de Foire Vire Normandie

dernière mise à jour : 2022-02-07 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Autres Lieu Vire Normandie Adresse VIRE Place du Champ de Foire Ville Vire Normandie lieuville VIRE Place du Champ de Foire Vire Normandie Departement Calvados

Vire Normandie Vire Normandie Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vire-normandie/

Foire aux arbres à Vire Normandie Vire Normandie 2022-02-26 was last modified: by Foire aux arbres à Vire Normandie Vire Normandie Vire Normandie 26 février 2022 Calvados Vire Normandie

Vire Normandie Calvados