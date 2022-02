Foire aux arbres 2022 Lisieux, 5 mars 2022, Lisieux.

Foire aux arbres 2022 Lisieux

2022-03-05 – 2022-03-07

Lisieux Calvados Lisieux

La plus ancienne foire aux arbres et aux plantes de France est à Lisieux. Elle se déroulera du samedi 05 au lundi 07 mars 2021.

Depuis plus de cinq siècles, le temps d’un week-end, la nature envahit le centre-ville de Lisieux. Pendant trois jours, la plus ancienne Foire aux Arbres et aux Plantes de France propose à plusieurs milliers de visiteurs de choisir leurs futures plantations parmi une impressionnante variété de plantes et d’arbres sélectionnés par plus de 200 exposants.

Programme à venir…

RÈGLES SANITAIRES

– Port du masque obligatoire

– Distances de sécurité à respecter

– Pas de consommation de boisson ou nourriture sur le périmètre de la foire

– Bornes de gel à disposition pour la désinfection des mains

+33 2 31 48 40 40

Lisieux

