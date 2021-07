Gien Gien Gien, Loiret Foire aux Antiquités et à la Brocante Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Foire aux Antiquités et à la Brocante Gien, 20 août 2021, Gien. Foire aux Antiquités et à la Brocante 2021-08-20 – 2021-08-20

Gien Loiret Une centaine d’exposants seront présents pour continuer à faire vivre cette Foire dont la notoriété n’est plus à prouver. Buvette et restauration possible sur place ! Foire aux Antiquités et à la brocante +33 6 88 98 48 57 Une centaine d’exposants seront présents pour continuer à faire vivre cette Foire dont la notoriété n’est plus à prouver. Buvette et restauration possible sur place ! Animations du centre dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gien, Loiret Autres Lieu Gien Adresse Ville Gien lieuville 47.681#2.62967