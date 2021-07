Gien GIEN Gien Foire aux Antiquités et à la Brocante GIEN Gien Catégorie d’évènement: Gien

Foire aux Antiquités et à la Brocante GIEN, 20 août 2021, Gien. Foire aux Antiquités et à la Brocante

du vendredi 20 août au dimanche 22 août à GIEN

Une centaine d’exposants seront présents pour continuer à faire vivre cette Foire dont la notoriété n’est plus à prouver. Buvette et restauration possible sur place ! Foire aux Antiquités et à la brocante GIEN Place Jean-jaurès, Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T18:00:00;2021-08-21T09:00:00 2021-08-21T18:00:00;2021-08-22T09:00:00 2021-08-22T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gien Autres Lieu GIEN Adresse Place Jean-jaurès, Gien Ville Gien lieuville GIEN Gien