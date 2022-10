Foire aux antiquités Couches Couches Catégories d’évènement: Couches

Foire aux antiquités

2022-10-29 – 2022-10-30

Salle du Prieuré Place de la mairie Couches Sane-et-Loire

2022-10-29 – 2022-10-30

Salle du Prieuré Place de la mairie

Couches

Sane-et-Loire EUR 2.5 2.5 L’association « Tourisme et Culture Autour du Couchois » organise, le samedi 29 et le dimanche 30 octobre, sa foire annuelle aux Antiquités. Des exposants professionnels vous proposent meubles anciens, bibelots, tableaux, tapis et livres rares au sein d’un Prieuré du XVème siècle. tccouchois@gmail.com Salle du Prieuré Place de la mairie Couches

