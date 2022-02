Foire aux ânes et chevaux Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes Carrefour stratégique entre la plaine et les vallées, Lourdes est historiquement un point de rencontre pour les gens, les marchandise et, les animaux. Se tenant autrefois sur le place du Champ Commun qui était alors en dehors de la ville, la foire aux bestiaux se déroule désormais au foirail du Tydos. Elle aura lieu le 28 avril 2022. Restauration sur place avec plusieurs stands dont un tenu par les Jeunes Agriculteurs 65. Autres stands en lien avec le secteur équestre : sellerie, coutellerie, etc. Entre 150 et 200 chevaux, poneys, Pottok, chevaux de trait, âne, lamas… quelques bovins et caprins seront également présents. Le port du masque sera rendu obligatoire dans l’enceinte de la foire. Horaires : Pour le public : ouverture à partir de 7h00 Pour les exposants :

– Pesée de 10h00 à 12h30 Jour de foire à Lourdes ! Comme traditionnellement le 28 avril 2022, participez à la foire aux chevaux et ânes sur le foirail du Tydos. +33 5 62 94 65 65 https://www.lourdes.fr/culture-sport-loisirs/agenda-des-manifestations Carrefour stratégique entre la plaine et les vallées, Lourdes est historiquement un point de rencontre pour les gens, les marchandise et, les animaux. Se tenant autrefois sur le place du Champ Commun qui était alors en dehors de la ville, la foire aux bestiaux se déroule désormais au foirail du Tydos. Elle aura lieu le 28 avril 2022. Restauration sur place avec plusieurs stands dont un tenu par les Jeunes Agriculteurs 65. Autres stands en lien avec le secteur équestre : sellerie, coutellerie, etc. Entre 150 et 200 chevaux, poneys, Pottok, chevaux de trait, âne, lamas… quelques bovins et caprins seront également présents. Le port du masque sera rendu obligatoire dans l’enceinte de la foire. Horaires : Pour le public : ouverture à partir de 7h00 Pour les exposants :

