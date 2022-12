Foire aux ânes et aux mûles Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Foire aux ânes et aux mûles Place du Champ de Foire Lignières

2023-05-29 10:00:00 – 2023-05-29 18:00:00

Cher Une fête populaire autour de l’âne pour, peut-être, ramener cet animal emblématique du Berry à la maison… Des animations toujours autour de l’âne raviront petits et grands.

Restauration sur place et en ville Renouez avec la foire aux ânes et aux mules et venez nombreux admirer ce magnifique compagnon de l’humain; concours, démonstrations d’affutage, faiseur de cordes, promenades gratuites en attelage de voiture à ânes, manèges forains l’animeront. Un rassemblement festif et chaleureux. fanmimercar@orange.fr +33 2 54 30 15 03 (c) Foire aux ânes

