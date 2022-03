Foire aux ânes et aux mules Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Lignières Cher Une fête populaire, familiale dans laquelle a lieu une réelle foire aux ânes, des stands autour de cet animal emblématique de Lignières (matériel, objets déco, produits à base de lait d’ânesse, etc.) mais aussi des stands de producteurs de notre région. Des concours, des animations pour petits et grands ponctueront cette journée.

Restauration sur place et en ville chez tous les restaurateurs. Le comité renoue avec le lundi de Pentecôte pour organiser la fameuse Foire aux ânes et aux mules de Lignières, après une année sans et une année reportée début août, en raison de la crise sanitaire.

