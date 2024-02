FOIRE AUX ANDOUILLES Le Val-d’Ajol, samedi 17 février 2024.

FOIRE AUX ANDOUILLES Le Val-d’Ajol Vosges

Samedi 17 brocante de 8h à 17h, marché gourmand 10h-18h et chapitre des confréries (11h défilé et intronisations devant la salle des fêtes)

Dimanche 18 marché gourmand 10h18h, salon du livre régional 10h- 18h, salon automobiles, concours de la meilleure tourte à l’andouille du Val d’Ajol (remise des prix vers 17h30), défilé carnavalesque (14h30 départ à la gare)

Lundi 19 marché gourmand 10h18h, marché forrain, 58ème chapitre de la confrérie (10h45 défilé et intronisations devant la salle des fêtes), prix littéraire

Retrouvez toutes les informations sur le programme des animations des 3 jours de foire aux andouilles des 17, 18 et 19 février 2024 dans le fascicule publicitaire de la Confrérie.Tout public

0 EUR.

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est confreriedestastesandouilles@orange.fr

